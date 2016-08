Leipzig. Welch ein furioses Sommerfinale! Am Wochenende wurden verbreitet Hitzerekorde für die letzte Augustdekade aufgestellt. So war es in Leipzig mit zeitweise bis zu 35 Grad das heißeste Ende-August-Wochenende seit 1951. Torgau war am Sonntag mit 35,5 Grad der Hitze-Spitzenreiter in Sachsen. Die vorhergesagte Sahara-Hitze hatte Mitteldeutschland fest im Griff. „Es war das heißeste Wochenende des Jahres und auch die heißesten Tage des Jahres 2016 überhaupt. Mehr Hitze geht zu dieser Jahreszeit gar nicht mehr. Wenn man bedenkt, wie tief der Sonnenstand im Vergleich zum Juli jetzt schon ist, so waren das schon sehr außergewöhnliche Werte“, bilanziert Meteorologe Dominik Jung von wetter.net

Schweres Gewitter mit Schäden in Nordsachsen

Die Kehrseite: Ein schweres Gewitter hat im Raum Nordsachsen am Sonntagabend zum Teil größere Schäden verursacht. In Delitzsch knickten Bäume um, Straßen mussten gesperrt werden. In mehreren Orten gab es Stromausfall. Die nachfolgende Abkühlung am Montag und Dienstag ist aber nur von kurzer Dauer. „Der Sommer bleibt uns auch in dieser Woche erhalten. Allerdings auf einem deutlich angenehmeren Niveau“, verspricht Dominik Jung. Das Azorenhoch Harald löst das Hitze-Hochdruckgebiet Gerd ab. Die Werte erreichen danach 25 bis 30 Grad, lokal auch mal etwas darunter, stellenweise aber auch mal etwas mehr.

Im Raum Leipzig bis zum Wochenende spätsommerlich warm

In Sachsen bleibt es spätsommerlich warm. Im Raum Leipzig klettert die Temperatur laut dem Portal Wetteronline.de am Mittwoch und Donnerstag auf bis zu 28 Grad, stellenweise können es auch wieder knapp 30 Grad werden. Am Sonnabend kann die 30-Grad-Marke erneut geknackt werden, bevor am Sonntag und Montag die Gewittergefahr wieder steigt. Aber auch danach sind weiter sommerliche Werte um die 25 Grad drin.

Nächste Woche nochmal über 30 Grad?

„Es bleibt somit mindestens in dieser Woche in vielen Landesteilen richtig schön. Die Temperaturen erreichen angenehme Werte und immer wieder scheint längere Zeit die Sonne“, prophezeit Wettermann Jung. Und selbst die Sahara-Hitze liegt nicht soweit von Deutschland entfernt. Einzelne Modellberechnungen gehen davon aus, dass es in der nächsten Woche punktuell wieder heiß werden könnte. Hier werden durchaus nochmal Spitzenwerte von 30 bis 33 Grad ins Spiel gebracht. „Aktuell ist das aber noch unsicher. Hier müssen wir erstmal die weitere Entwicklung abwarten“ erklärt Wetterexperte Jung.

Von Olaf Majer