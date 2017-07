Gablenz. Fast täglich stattet derzeit der Gablenzer Bürgermeister seinem steinernen Sorgenkind einen Besuch ab. „Ein Weg führt mich immer zur Rakotzbrücke in unserem Kromlauer Azaleen- und Rhododendronpark, um zu schauen, ob es noch mehr Schäden gibt“, sagte Dietmar Noack. Seit knapp vier Wochen umspannt eine Absperrung das Wahrzeichen aus Basalt über dem Rakotzsee. Herunterfallende Gesteinsbrocken machte diese Maßnahme nötig. Doch nun gibt es Hoffnung für das knapp 150 Jahre alte Denkmal.

Nach langer Suche konnten nun Förderprogramme für den Erhalt des Kromlauer Parks in Eigentum der 1600-Seelen-Gemeinde Gablenz im Kreis Görlitz gefunden werden. Alle Anträge seien fristgerecht eingereicht, sagte Noack. „Unsere Aufgabe ist, das Denkmal für die Nachwelt zu erhalten. Wir hoffen, dass wir im Spätsommer oder Frühherbst der Zusage bekommen.“ Über das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ ist finanzielle Hilfe beantragt, ebenso über das Förderprogramm für ortsbildprägende Gebäude innerhalb der Städtebauförderung.

Bei dem Mammutprojekt erhält die kleine Gemeinde Unterstützung durch das Landesamt für Denkmalpflege in Dresden. In seinem Auftrag haben Gutachter das Bauwerk vergangene Woche untersucht. „Wir reden hier von einem 25-jährigen Sanierungsstau. Die Brücke ist in einem baulich schlechten Zustand. Feuchteintrag sowie Frost-Tauwechsel werden Schäden ohne Sanierung weiter größer machen“, sagte Udo Frenschkowski, Gebietsreferent für Ostsachsen im Landesamt für Denkmalschutz.

Frenschkowski hofft wie Noack auf schnelles grünes Licht der zuständigen Behörden. „Schließlich soll die Brücke nicht das Schicksal mit der benachbarten Grotte teilen“, sagte der ehrenamtliche Bürgermeister. Das Bauwerk stürzte in den 1950er Jahren ein. Mit Geld aus den Fördertöpfen könnte auch sie wieder Instand gesetzt werden. Außerdem sollen Mitlel in baumpflegerische Maßnahmen und zur Verkehrssicherungs im Park fließen. Etwa zwei Millionen Euro werden erwartet. „Diese Förderung stärkt die Region. Der Kromlauer Park ist ein Anziehungspunkt und wichtig für den Tourismus“, sagte CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer. Allein zum Park- und Blütenfest kommen jährlich zu Pfingsten um die 20000 Besucher.

Besonders beliebt ist das Areal inzwischen bei den Nachbarn aus Polen und Tschechien. „Aber wir hatten schon Gäste von jedem Kontinent“, sagte Noack. Sie sollen sich künftig am Ensemble erfreuen können, deshalb ist ein Ziel der Baumaßnahme an der Rakotzbrücke, den Zutritt zum Baudenkmal zu erschweren. Schon immer sei das Klettern auf dem Bauwerk verboten, doch viele Besucher des Parks hielten sich nicht an das Verbot.

Mit der Fördermittelzusage könnte in diesem Jahr schon die Sanierung vorbereitet werden. „Wir müssen eine Baustraße anlegen und zum Beispiel das Wasser vom Rakotzsee ablassen“ sagte Noack. Begleitet wird die Gemeinde bei der Baumaßnahme fachlich weiter durch das Landesamt für Denkmalschutz. „Der Park mit seiner Kleinarchitektur, dem Schloss und den Nebengebäude ist etwas ganz Besonderes in Sachsen“, sagte Frenschkowski.

Den Landschaftspark, der als eine der größten Rhododendren-Freilandanlage Sachsens gilt, entstand Mitte des 19. Jahrhunderts im Auftrag des Gutsbesitzers Friedrich Herrmann Rötschke. Er ließ sein Refugium an der heutigen deutsch-polnischen Grenze in Anlehnung an den benachbarten Pücklerschen Park errichten und gestalten. Heute kümmern sich nahezu ausschließlich Gablenzer im Ehrenamt um das Parkareal.

Von Miriam Schönbach, dpa