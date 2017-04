Leipzig. In mehreren sächsischen OBI-Baumärkten wird an diesem Donnerstag gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zum Ausstand in Märkten im Raum Dresden, Erfurt und Altenburg aufgerufen. Verdi will damit Druck auf die Arbeitgeber ausüben, den Einzelhandelstarifvertrag auch beim Branchenprimus OBI einzuführen. „Rund 290 Euro fehlen den Beschäftigten jeden Monat in der Lohntüte“, erklärte Gewerkschafter Jörg Lauenroth-Mago in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Schreiben.

Die Stimmung unter den Mitarbeitern sei schlecht, die Geschäftsführungen würden allerdings Verhandlungen verweigern. „Immer höhere Leistungen werden gefordert, doch bei der Bezahlung werden die Beschäftigten wie Menschen zweiter Klasse behandelt“, so Lauenroth-Mago weiter.

Verdi rechnet damit, dass sich hunderte OBI-Mitarbeiter am Streik beteiligen werden.

Von mpu