Leipzig - . Die Streiks im Einzelhandel in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt werden am Samstag fortgesetzt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, treten Angestellte von Kaufland, H&M, Ikea, Obi, Edeka, Esprit und Netto in den Ausstand. Bereits in den vergangenen Tagen wurde gestreikt. Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen und sechs Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber boten bisher vom 1. August an 1,5 Prozent und von Juni 2018 an nochmals ein Prozent mehr Geld.

Von LVZ