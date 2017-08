Stromausfall südlich von Leipzig: 8000 Haushalte und Pösna Park betroffen

Markkleeberg/Großpösna. Rund 8000 Haushalte in Markkleeberg-Ost, Auenhain, Großpösna, Güldengossa, Störmthal sowie in Böhlen und Rötha waren am Montagnachmittag ohne Strom. Wie EnviaM-Sprecher Stefan Buscher mitteilte, gab es eine Störung im Mittelspannungsnetz. Gegen 14.30 Uhr, so berichteten es Nutzer im Portal stromausfall.org, sei plötzlich der Strom weggewesen - und das für mehrere Stunden.

Auch das Einkaufszentrum Pösna Park war von dem Stromausfall betroffen. EnviaM konnte zunächst nicht sagen, wann alle Kunden wieder versorgt werden können. Gegen 17.30 Uhr war der Strom zumindest im Pösna Park wieder da, wie das Center bei Facebook mitteilte

Was die Störung ausgelöst hat und wo genau der Fehler lag, war zunächst nicht bekannt.

uw/nöß