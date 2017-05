Dresden. Die meisten Flüchtlinge fühlen sich in Sachsen sicher. Das ist ein Ergebnis einer nicht repräsentativen Untersuchung des Forschungsnetzwerks Integrations-, Fremdenfeindlichkeits- und Rechtsextremismusforschung in Sachsen (IFRiS). Es hatte in einem sogenannten Pre-Test 61 Flüchtlinge vor allem aus Afghanistan, Iran und Syrien in Gemeinschaftsunterkünften in Leipzig, Dresden und Chemnitz befragt.

Zudem zeigt die Vorstudie, dass das Bild von Asylsuchenden in Deutschland schlechter ist als die Realität. Die große Mehrheit schätze es, in einem demokratischen System zu leben, und strebe die deutsche Staatsbürgerschaft an, teilten die IFRiS-Forscher am Montag in Dresden mit. Zwei Drittel pflegten persönlichen Kontakt zu Deutschen. Nur eine „kleine Minderheit“ bezeichne sich als sehr religiös, jeder Dritte stuft sich als nicht oder eher nicht religiös ein. Über zwei Drittel der Befragten gaben zudem an, sich in Deutschland willkommen zu fühlen.

Für eine möglichst repräsentative große Studie habe dieser erste Test einige Schwierigkeiten ans Licht gebracht. So erwies sich der Zugang zu den Flüchtlingsunterkünften sowie die Erfassung der politischen Einstellungen der Flüchtlinge als besonders schwierig, teilten die Macher mit. Auf eine Reihe von Fragen antworteten nur wenige Studienteilnehmer. Gründe hierfür könnten Probleme beim Verständnis dieser Fragen sein oder dass die Beantwortung mancher Frage aufgrund des kulturellen Hintergrunds als heikel empfunden wurde.

Die beteiligten Forscherinnen und Forscher betonten, dass ihre Untersuchung nur ein erster Schritt sei. Weitere müssten folgen, damit ein wissenschaftlich belastbares Bild der Einstellungen und Erfahrungen von Geflüchteten und tragfähige Aussagen über ihre Integrationsperspektiven getroffen werden können.

