Chemnitz. Zurück zu den Wurzeln: Die Technische Universität Chemnitz führt wieder Diplomstudiengänge ein und stößt damit beim Studentenrat auf Kritik. "Das Diplom ist ein Irrweg, denn es suggeriert einen Studienverlauf wie vor 20 Jahren, der jedoch auf Grund der Forderung nach modularisierten Studiengängen im Gesetz nicht durchführbar ist", erklärte das Gremium am Mittwoch. Die Nachfrage der Wirtschaft nach Diplomstudiengängen sei ein schwaches Argument. Auch die RWTH Aachen als größte Hochschule für technische Disziplinen habe sie nicht wieder eingeführt. Kritisch sieht der Rat ferner, dass es keine zusätzlichen Stellen in der Lehre gibt.

Nach Angaben des Rektorates werden die Diplomstudiengänge nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung für Bachelor- und Masterstudiengänge eingerichtet. Deshalb könne man davon nur profitieren. Es gehe ausschließlich um eine Erweiterung des bestehenden Angebotes. Fortan könne jeder frei zwischen den unterschiedlichen Studiengängen wählen.

Diplomstudiengänge gibt es an vielen Universitäten in Deutschland, auch in Sachsen. Die Technische Universität Dresden hat 22 davon im Angebot, in Leipzig sind es drei (Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Theologie).

LVZ