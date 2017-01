Leipzig. Frost und Schnee adé: Wer jetzt schon vom Bibberwinter 2017 genug hat, kann nächste Woche aufatmen. Von Westen her setzt sich mit dem Wochenende eine deutliche Milderung durch. „Es wird in der nächsten Woche im Land spürbar wärmer. Auch im Osten und Süden erreichen wir dann am Tag positive Temperaturen und es setzt Tauwetter ein. Der Winter ist damit vorbei – vorerst“, sagt Dominik Jung von wetter.net.

Clevere Bastler sorgen vor: Diese Schneemänner Quelle: Olaf Majer

Am Rhein schon bis 15 Grad möglich

Winkt da schon ein zeitiger Frühlingsanfang? „Nein, soweit will nicht gehen. Meteorologisch endet der Winter erst Ende Februar, kalendarisch erst am 20. März. Da kann es noch einige Rückschläge geben“, so Jung. Aber immerhin schleicht sich nächste Woche der Frühling auf leisen Pfoten heran. So wird es mit Wochenbeginn deutlich wärmer. Im Westen wird die 10-Grad-Marke am deutlichsten überschritten. „Vielleicht wird sogar an der 15-Grad-Marke gekratzt. Das kann am ehesten entlang des Rheins der Fall sein“, sagt der wetter.net-Experte. Dort ist auch am ehesten mit Regen zu rechnen – in Ostdeutschland bleibt es dagegen trocken. In der Region Leipzig sind 10 bis 11 Grad drin und auch die Sonne lässt sich immer mal wieder blicken.

Gefahr durch Eisschollen und brüchige Eisflächen

Gefahren lauern durch das Tauwetter nun aber auf den Flüssen, die bereits Eisschollen oder Eisdecken gebildet haben. „Diese Eisschollen geraten nun in Bewegung und können sich ineinander verkeilen und für eine gefährliche Aufstauung des Wassers sorgen. Die Folge: der Flusspegel steigt in kurze Zeit rasch an und führt zu Überschwemmungen“, warnt Jung. Genaue Prognosen, wo und wann das passiert, seien allerdings nicht möglich. Insgesamt aber gelte die wichtige Regel: Spätestens ab Sonntag keine Eisflächen mehr betreten! Mit dem einsetzenden Tauwetter werden die gesamten Eisflächen nach und nach instabil. Es besteht Lebensgefahr.

Von Olaf Majer