Tempokontrollen in Sachsen - Kampagne „Blitz für Kids“ startet in Leipzig

Dresden - . Autofahrer in Sachsen müssen sich von Montag an auf mehr Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Unter dem Motto „Blitz für Kids“ überprüft die Polizei in einer zweiwöchigen Aktion die Einhaltung des Tempolimits an ausgewählten Grundschulen, wie das Innenministerium am Sonntag in Dresden mitteilte.

Die Aktion „Blitz für Kids“ startet am Montag mit dem Maskottchen „Poldi“ an der Grundschule an der Erich-Zeigner-Allee in Leipzig. In der ersten Woche weisen Grundschüler gemeinsam mit Polizeibeamten ertappte Autofahrer auf ihr Fehlverhalten hin und überreichen den Verkehrssündern eine „gelbe Karte“. Bei Autofahrern, die vorschriftsmäßig unterwegs sind, bedanken sie sich mit einer „grünen Karte“.

In der zweiten Woche wird erneut kontrolliert - allerdings nur noch von der Polizei: Dann drohen Sanktionen wie Verwarn- und Bußgelder sowie Fahrverbote.

Bereits zu Beginn des Schuljahrs lief in Sachsen die Sicherheitskampagne „Die Schule hat begonnen!“, wie das Ministerium weiter mitteilte. Zwischen dem 7. August und dem 1. September wurden demnach insgesamt 1174 Kontrollen durchgeführt, davon 1064 vor Grundschulen. Die Polizei registrierte 3285 Verkehrsverstöße, darunter 2453 Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Von LVZ