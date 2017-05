Leipzig. Bullen und Bienen, Spaß und Späne – das alles gibt es ab auf der Agra zu erleben – der Messe für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft für Mitteldeutschland. „Auf 115.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche der Neuen Messe werden Maschinen und Technologien der Branche von heute und morgen vorgestellt“, kündigt die neue Geschäftsführerin der Agra-Veranstaltungsgesellschaft, Alexandra Feldmann, an.

Seminare und Diskussionrunden drehen sich um aktuelle Themen wie Ressourcenschonung, Tierwohl, Umweltschutz und Nachwuchssicherung. Mit 1200 Ausstellern aus 14 Ländern – fast 200 mehr als bei der Vorgängermesse – ist das Interesse an der Leistungsschau der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen größer denn je. Erwartet werden über 50.000 Messebesucher aus dem ganzen Bundesgebiet und den Nachbarländern.

Forstwelt als eigener Messeschauplatz

In einem eigens dafür konzipierten Messebereich und auf dem „Pfad der Innovation“ präsentieren sich junge und etablierte Unternehmen der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, Hochschulen, Institute und Fachverbände mit ihren Neuerungen, knüpfen Kontakte und bauen ihre Netzwerke aus. Mit ihrer Teilnahme bewerben sie sich um den erstmals vergebenen Innovationspreis 2017.

Neu auf der Agra ist ein eigener Bereich der Forstwelt. Rund elf Millionen Kubikmeter – das entspricht etwa einem Fünftel des gesamten Holzeinschlags – werden als Energieholz genutzt. „Die moderierte Fachveranstaltung zum Vergleich der Brennholztechnik stellt an allen vier Messetagen auf dem Freigelände verschiedenste Liegend- und Stehendspalter, Rolltisch-, Trommel- und Automatiksägen sowie Sägespaltautomaten vor“, erklärt Erik Ochmann vom Messeveranstalter. „Weil die meisten davon deutlich über gängige Baumarktgrößen hinausreichen, haben wir bald reichlich Holz vor der Hütte.“ In der Halle 2 zeigt der Staatsbetrieb Sachsenforst seine Erfahrungen mit verschiedenen Traktionsbändern für Holzrückemaschinen zur Bodenschonung und in den Rückegassen.

Obwohl sich die Messe traditionell eher an Fachpublikum wendet, sind auch interessierte Laien und Familien willkommen. Der sächsische Waldbesitzerverband wird am Sonnabend ein öffentliches Diskussionsforum zum Thema Wolf abhalten, bei dem neben Naturschützern auch Schafzüchter und andere Betroffene zu Wort kommen. Und mit der „Berufsschau Forst“ wird über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Forstwirtschaft informiert.

Bei der Technikschau auf dem Freigelände werden neben historischer Feldtechnik auch kraftstrotzende moderne Traktoren getestet. Dazu gehört auch ein Geschicklichkeitstest mit Wippe.

„Wie Landwirtschaft wirklich ist“

Zum vielseitigen Rahmenprogramm gehören Tierschauen und Wettbewerbe mit Rindern, Schweinen, Geflügel, Kaninchen und Alpakas. „An die 1000 Tiere sind auf der Messe zu sehen“, sagt der fürs Messe-Marketing zuständige Norbert Schmid. „Und da sind die Bienen noch gar nicht mitgezählt.“ Weil das Tierwohl sehr ernst genommen werde, sei die Messe „logistisch ein anspruchsvolles Unterfangen.“ Der stattlichste Bulle, der älteste Traktor oder die größte Maschine, solche und ähnliche Informationen können Familien beim Messerundgang in einem Fragebogen notieren und damit womöglich einen Preis gewinnen.

Regionale Erzeuger bieten auf einem überdachten Markt mit 400 Sitzplätzen, der neuen Sonderschau „Land und Genuss“, einheimische Produkte zum Probieren an. „So erhalten auch Verbraucher Informationen über die moderne Land- und Ernährungswirtschaft. Hier können sie sich selbst ein Bild machen und mit Fachleuten ins Gespräch kommen“, wirbt Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU), der die Agra Donnerstag feierlich eröffnet. „Ich hoffe, dass möglichst viele Besucher diese Gelegenheit nutzen, um zu erfahren, wie Landwirtschaft wirklich ist“, so der Minister .

Winfried Mahr