Prag/Dresden. Tschechien will den Anschluss an das europäische Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetz nicht verpassen und die Verbindung von Prag nach Dresden und Berlin modernisieren. Das Mitte-Links-Kabinett billigte am Montag Zukunftspläne für neue Schienenverbindungen mit Tempo 300. Verkehrsminister Dan Tok von der liberal-populistischen Partei ANO kündigte zudem ein Gesetzesvorhaben an, das Planung und Genehmigung derartiger Verkehrsprojekte beschleunigen soll.

Als erste soll die Verbindung von Prag nach Dresden und Berlin modernisiert werden. Derzeit wird dazu eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. An zweiter Stelle folgt die Strecke zwischen Prag und Brünn (Brno), der zweitgrößten Stadt des Landes. Die gesamten Baukosten des künftigen Schnellbahnnetzes werden auf 650 Milliarden Kronen (rund 24,5 Milliarden Euro) geschätzt.

Tschechien hat eines der dichtesten Schienennetze in Europa. Die derzeitige Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde wird jedoch nur auf einigen wenigen Streckenabschnitten erreicht.

LVZ