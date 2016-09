Leipzig. Der Naturschutzbund Nabu ruft Freiwillige dazu auf, am Samstag Flussufer in Dresden und Leipzig von Müll zu befreien. Anlass ist der 31. Internationale Küstenputztag (International Coastal Cleanup Day/ICC). Plastikabfälle seien zu einer globalen Bedrohung geworden, teilte der Nabu am Dienstag mit. Die Naturschützer wollen helfen, die Vermüllung zu begrenzen. Voriges Jahr habe die Organisation beim ICC allein am Elsterbecken in Leipzig zehn Säcke Müll gesammelt. In diesem Jahr sollen erneut die Ufer dort sowie an der Elbe in Dresden von Abfall befreit werden.

LVZ