Leipzig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen in Sachsen und Thüringen. Es könne zu Hochwasser und Überflutungen kommen. Im Erzgebirgsraum und im Thüringer Wald werden am Samstag bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. In den westlichen Mittelgebirgen drohen örtlich sogar Niederschläge von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter. In der Nacht zum Samstag kam es trotz Unwetterwarnung nach Polizeiangaben zu keinen größeren Einsätzen.

"Heute und in der kommenden Nacht tritt gebietsweise Dauerregen, im Vogtland auch ergiebiger Dauerregen mit Unwetter auf", teilte DWD-Meteorologe Manuel Voigt am Morgen mit. Der Niederschlag falle zeitweise schauerartig mit 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde.

Aus den Radardaten berechnete Regensummen in den vergangenen 6 Stunden, für Details in die Länder/Kreise https://t.co/UAKTFulolS #wetter /TS — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) September 17, 2016

Erst am Sonntag lasse die Intensität des Regens nach. Die Temperaturen werden herbstlicher – sie sollen am Wochenende nicht über 18 Grad steigen. Die nächste Woche startet dann überall etwas wärmer, aber es bleibe bewölkt. Über die 20-Grad-Marke wird das Quecksilber wohl nur noch selten klettern.

Von nöß (mit dpa)