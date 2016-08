Leipzig. Am Wochenende steigt die Waldbrandgefahr in Leipzig und Nordsachsen auf hoch und sogar sehr hoch. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, sind auch am Samstag und Sonntag sehr heiße und sommerliche Temperaturen zu erwarten. Abkühlung und Regen, die das Risiko eines Feuers verringern, sind erst wieder in der kommenden Woche wahrscheinlich.

Der Sachsenforst ruft deswegen zu besonderer Umsicht auf. So ist offenes Feuer in den Wäldern und im Umkreis von 100 Metern davon generell das ganze Jahr über verboten. Einzelfälle müssen bei Bedarf von der zuständigen Forstbehörde genehmigt werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Zufahrten zu Wäldern nicht mit Autos zugeparkt werden dürfen. Hier muss Platz für mögliche Feuerwehreinsätze bleiben. Verschärft sich die Waldbrandgefahr noch, können die Kommunen auch verbieten, einen Wald zu betreten.

Insgesamt ist die Situation in den Wäldern in diesem Jahr aber deutlich entspannter als im sehr trockenen und warmen Vorjahr. Bisher hat es in diesem Jahr 25 Mal in Sachsens Wäldern gebrannt. Betroffen waren etwa 1,7 Hektar. Zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2015 waren es bereits 107 Brände auf insgesamt 12 Hektar gewesen.

pad