Der Erinnerungsort Topf & Söhne will mit einer neuen Wanderausstellung die Geschichte des Erfurter Unternehmens dort erzählen, wo mit dessen Hilfe Hunderttausende Menschen getötet wurden. Vom 22. März bis zum 31. Oktober 2017 wird eine neugestaltete Ausstellung der Einrichtung in der Gedenkstätte Auschwitz im polnischen Oświęcim gezeigt, wie die Kuratorin des Erinnerungsorts, Annegret Schüle, am Dienstag in Erfurt sagte.