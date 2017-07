Zwenkau. Wasserbüffel Obi hat seinen Ausflug am Sonntag mit dem Leben bezahlt. Wie seine Besitzerin, die Leipzigerin Susanne Kleiber mitteilte, musste das gut drei Jahre alte Tier am Montag erschossen werden. Der Eintonner hatte die Treibjagd nicht verkraftet.

Wie berichtet, war der Zuchtbulle am Sonntagmorgen von seiner Koppel an den Imnitzer Lachen ausgebüxt. Verschreckte Angler hatten das Polizeirevier in Borna alarmiert, die Beamten die B 186 über Stunden gesperrt. Dass die Angler vor Obi ins Wasser geflohen sind, wie kolportiert wurde, scheint allerdings Anglerlatein zu sein. „Ich war selbst vor Ort, das ist Quatsch“, sagte Kleiber.

Die Biologin ist sauer. Sie hat Vandalismus als Ursache für Obis Flucht ausgemacht. „Ich halte seit zehn Jahren Wasserbüffel in Zwenkau, so schlimm war es noch nie.“ Allein im Juli seien der Elektrozaun dreimal aufgeschnitten und Pfähle gestohlen worden. „Am Donnerstag habe ich erst die Koppel repariert. Anders als am Sonntag hatte Obi die Lücke da nicht entdeckt“, erzählte sie.

Für die 53-Jährige ist der Tod des Zuchtbullen ein großer Verlust. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht“, so Kleiber. Glück im Unglück: Die fünf zur Herde gehörenden Wasserbüffelkühe stehen in Schkeuditz auf der Sommerweide.

Von Ulrike Witt