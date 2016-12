Dresden/Leipzig. In sächsischen Gefängnissen ist Weihnachten eine Zeit besonderer Regelungen. Neben Feiern und Gottesdiensten werden teilweise Besuchszeiten der Familien ausgeweitet oder Sportturniere angesetzt, teilte das sächsische Justizministerium am Donnerstag mit. Inhaftierte Väter können beispielsweise mit ihren Kindern spielen, basteln oder ihnen Geschenke überreichen. Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) sprach davon, „dass Gefangene die Adventszeit angemessen begehen und Weihnachten feiern können“. Außerdem dankte er Bediensteten, Kirchen, Vereinen der freien Straffälligenhilfe, gemeinnützigen Einrichtungen und ehrenamtlich engagierten Bürgern für ihre Hilfe für Gefangene in der Weihnachtszeit.

In der Justizvollzugsanstalt Chemnitz, Sachsens zentralem Frauenvollzug, besteht für einige Insassen die Möglichkeit, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Auf der Mutter-Kind Abteilung wird eine Weihnachtsfeier mit Weihnachtsmann und kleinen Überraschungen stattfinden.

Auch der Speiseplan wird angepasst: Laut Justizministerium wird es in den meisten Gefängnissen Sachsens an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen, an den folgenden Tagen dann Festtagsbraten geben.

LVZ