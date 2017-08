Weinlese beginnt auf Schloss Wackerbarth mit frühen Sorten

Radebeul - . Mit der Ernte der ersten frühreifen Sorten für den Federweißer hat in Sachsen die Weinlese begonnen. Dafür wurden am Montag auf dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth die ersten Solaris-Trauben geerntet. Schon am kommenden Wochenende soll der neue, noch in Gärung befindliche Wein dann Besuchern bei den Tagen des offenen Weinguts einen ersten Vorgeschmack auf den Jahrgang geben.

Mit dem bisherigen Verlauf des Weinjahres sei er zufrieden, sagte der Weinbauleiter des Staatsgutes, Till Neumeister. „Die Trauben präsentieren sich aktuell in einem hervorragenden Zustand und sind gesund. Aufgrund der anhaltend warmen Witterung haben sie einen Reifevorsprung von rund zehn Tagen.“ Für verlässliche Prognosen sei es aber noch zu früh. „Denn der Herbst macht das Weinjahr: Er ist entscheidend für das Volumen der Erntemenge und den Geschmack der Trauben.“

Solaris steht nach Angaben des Weinbauverbands Sachsen auf gut 9,2 der insgesamt 470 Hektar Weinanbaufläche am sächsischen Elbhang. Im vergangenen Jahr erbrachten sie einen durchschnittlichen Ertrag von 59 Hektoliter pro Hektar. Sachsen ist das kleinste Anbaugebiet Deutschlands und das nordöstlichste in Europa.

Von LVZ