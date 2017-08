Dresden. In Sachsen gibt es weiter keine Nachweise auf mit Insektengift Fipronil belastete Eier. „Es werden Proben genommen, Ergebnisse liegen noch nicht vor“, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Dresden auf Anfrage mit. Damit ist Sachsen das bislang einzige Bundesland ohne gesicherten Nachweis auf Fipronil-Eier.

LVZ