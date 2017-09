Weitere sächsische AfD-Prominenz tritt zurück

Dresden. Das Beben in der sächsischen AfD hat am Freitag die nächste Stufe erreicht. Gleich vier prominente Vertreter erklärten ihren Rücktritt: der bisherige Landesvize und Stellvertreter von Frauke Petry, Sven Simon, der Landesvorstand, Leipziger AfD-Chef und Parteisvizesprecher Ralf Nahlob sowie Generalsekretär Uwe Wurlitzer, der ebenfalls dem Landesvorstand angehörte. Außerdem erklärte die Bildungsexpertin der AfD im sächsischen Landtag, Andrea Kersten, ihren Austritt aus der Fraktion. Auch sie will – wie bereits Petry, Wurlitzer und Kirsten Muster – künftig als Einzelabgeordnete im Parlament ihr Mandat behalten.

Damit lichten sich die Reihen in der sächsischen AfD-Spitze zusehends – und der Rechtsaußen-Flügel um den Dresdner Richter Jens Maier gewinnt auch personell die Oberhand. Die Austritte können auch als Signal an Frauke Petry, die am Freitag ebenfalls aus der AfD austrat, verstanden werden, die mit ihrem Ehemann Marcus Pretzell inzwischen offen eine Partei-Neugründung unter dem Namen „Die Blauen“ plant. Die nun ehemalige Parteichefin, die als fraktionslose Abgeordnete im Bundestag und im sächsischen Parlament sitzt, sammelt damit weiter ihre Gefolgschaft.

Entsprechend kommentierte sie die Absetzungsbewegung: „Die heutigen Rücktritte aus dem Landesvorstand der AfD Sachsen sind konsequent, ihre Begründung bestätigt meine Einschätzung“, sagte Frauke Petry LVZ.de. „Uns allen fallen diese Entscheidungen nicht leicht. Aber wenn wir feststellen, dass der gemeinsame jahrelange Einsatz für eine gemäßigte bürgerlich-konservative Politik innerhalb der AfD keine Früchte trägt, bleibt letztlich kein anderer Weg.“

Wie groß das Zerwürfnis ist, machte Nahlob gegenüber LVZ.de klar: „Mir war es immer wichtig, dass Profil der AfD als bürgerliche und konservative Partei zu stärken und ein Abdriften an den politischen Rand zu verhindern. Dieses Ziel ist leider gescheitert.“ Mittlerweile sei er „besonders mit dem Kurs der sächsischen AfD mehr als unzufrieden“, sagte Nahlob. „Es ging vielen anderen Protagonisten nicht mehr um Inhalte und Kompetenzen, sondern nur um persönliche Befindlichkeiten, Macht und innerparteiliche Grabenkämpfe“. Der scheidende Landesvorstand kritisierte zudem „die schleichende Einengung der Wählerschaften, zum Beispiel mit dem Schulterschluss mit Pegida“.

Ähnlich äußerte sich der bis Freitag amtierende Landesvize Simon: „Die Ausrichtung der AfD macht mir Sorgen und lässt mich zweifeln, ob ich noch in der Partei bin, in die ich eingetreten war.“ Der Unternehmer war vor allem für die Verbindung des Landesvorstands zu Gruppierungen wie dem Mittelstandsforum, der Jungen Alternative und den Christen in der AfD zuständig.

Offen ist, wie es im stark dezimierten Landesvorstand weitergehen wird. Immerhin sind von elf Mitgliedern nun fünf ausgeschieden. Am Mittwoch hatte bereits Landesvize und AfD-Sprecher Thomas Hartung seinen Rücktritt aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über den zunehmend rechtsradikalen Kurs verkündet. Landesvize Siegbert Droese hatte angekündigt, dass erst Anfang 2018 Neuwahlen erfolgen sollen. Mit der jüngsten Entwicklung könnte diese Aussage allerdings hinfällig geworden sein.

Droese hatte zu Wochenbeginn gemeinsam mit den amtierenden Landesvorständen Ulrich Oehme und Jörg Borasch jede weitere Zusammenarbeit mit Frauke Petry öffentlich ausgeschlossen. Zum Rückzug der Parteichefin hatte Jens Maier gesagt: „Das größte Problem ist jetzt erstmal weg.

