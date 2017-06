Dorfchemnitz - . Mufflon, Wisent oder auch Damhirsch: Beim 14. Huskycup schnitzen von diesem Samstag an 29 Kettensäger um die Wette. „Die großen Wildtiere Europas bei der Liebe oder im Kampf“, lautet das Thema für die dreitägige Veranstaltung in Blockhausen zwischen Mulda und Dorfchemnitz in Mittelsachsen. Dabei geht um den Weltcupsieg und rund 10 000 Euro Preisgeld.

Neben dem Hauptwettbewerb gibt es auch den Wettkampf im Schnellschnitzen. Dabei tritt die deutsche Nationalmannschaft gegen eine gemischte Auswahl aus Tschechien und der Slowakei an. Die Werke aus dem Speedcarving werden anschließend unter den Besuchern versteigert. Sieger ist, wer insgesamt die höchsten Preise erzielt.

Von LVZ