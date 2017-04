Leipzig. Trotz wachsender Einwohnerzahl wurden in Leipzig zuletzt weniger Ehen geschieden als zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, waren es 2016 insgesamt 915 Paare, die eine Scheidung vollzogen. Im Jahr davor wurden noch 964 registriert. Vom Bruch betroffen waren dabei auch 607 Leipziger Kinder – 87 weniger als 2015.

Innerhalb Sachsens, das bundesweit die geringste Scheidungsrate aufweist, ist Leipzig als größte Kommune dennoch weiterhin die Hochburg der Eheauflösungen. In Dresden gingen im vergangenen Jahr insgesamt 825 Ehen in die Brüche, in Chemnitz genau 400. Im ganzen Freistaat waren es anno 2016 insgesamt 6.698 Eheversprechen, die annulliert wurden. Das waren 379 weniger als im Jahr zuvor. 5311 sächsische Kinder mussten die Situation verkraften.

Während die Zahl der Scheidungen in den meisten sächsischen Kommunen rückläufig waren, gab es auch einzelne Kreise mit steigender Tendenz. In Meißen wurden mit 421 getrennten Ehen 77 mehr als im Vorjahr registriert (+22 Prozent), auch im Landkreis Leipzig (471) und in Nordsachsen (370) waren es jeweils mehr etwas mehr als 2015.

Kritischer Zeitpunkt: Sechs Jahre – Frauen reichen Scheidungen häufiger ein

Die meisten der Ehen in Sachsen seien zuletzt nach einer Ehedauer von sechs Jahren (406 Fälle) geschieden worden. Ein Drittel aller Scheidungen erfolgte in den ersten acht Jahren. Nach der Silberhochzeit trennten sich 1 439 Ehepaare

(21,5 Prozent), nach der Goldenen Hochzeit noch 23 Ehepaare, teilte das Statistische Landesamt mit. Die durchschnittliche Dauer der 2016 in Sachsen geschiedenen Ehen lag bei 15,5 Jahren.

Die meisten Frauen trennten sich im Alter von 39 Jahren, die meisten Männer im Alter von 45 Jahren, heißt es. Insgesamt reichen deutlich mehr Frauen eine Scheidung ein als Männer: 3450 zu 2512 Fällen. Jede neunte scheidung sei allerdings auch von beiden Partnern beantragt worden. Im Durchschnitt warten dann beide Partner 9,3 Monate auf die Entscheidung.

Von mpu