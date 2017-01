Chemnitz. LVZ: Herr Professor Sedlmeier, Ihr Büro habe ich mir etwas anders vorgestellt. Mehr Räucherstäbchen ...

Peter Sedlmaier: (Lacht.)

Wo haben Sie Meditieren gelernt?

Ich habe schon als Jugendlicher meine ersten Versuche gemacht – aus Büchern. Aber meine erste systematische Einführung war – viele Jahre später – ein einwöchiger Zen-Kurs in einem Kloster in Bayern. Wir haben mit sechs mal 20 Minuten pro Tag begonnen. Das war der erholsamste Urlaub, den ich je hatte.

Warum haben Sie das Buch geschrieben?

Es ist meine Zusammenfassung von dem, was die Wissenschaft im Moment über Meditation weiß. Denn es gibt viel Esoterikliteratur, wo alles Mögliche drinsteht. Meditation ist eine Sammlung von Techniken, die man genauso untersuchen kann wie andere Techniken.

Was ist denn nun Meditation eigentlich?

Da gibt es keine einfache Antwort. Denn es gibt nicht d i e Meditation, sondern viele Arten. Die innere Leere ist zum Beispiel bei der Zen-Meditation ein Ziel. Man konzentriert sich auf den Atem und beobachtet, was mit einem und um einen herum geschieht. Auch bei den Meditationsformen aus dem Hinduismus geht es darum, die Gedankentätigkeit einzustellen. Im Grunde gibt es zwei Arten von Zielen. Zum einen Erleuchtung und Befreiung, also das, was traditionell mit Meditation verbunden ist. Zum anderen, was aktuell vor allem eine Rolle spielt: die Linderung von Leiden, den Abbau von Stress und die Verbesserung der Leistungsfähigkeit.

Ist Meditation das neue Yoga?

Meditation ist auf jeden Fall der wichtigste Teil des traditionellen Yoga. Das, was man bei uns unter Yoga versteht – Körper- und Atemübungen mit Ansätzen aus dem sportlichen Bereich – ist dagegen nur eine Vorbereitung auf Meditation.

Ist Meditation auch deshalb für uns interessant, weil man damit die eigene Leistung noch steigern kann?

Diese Diskussion wird gerade in der Buddhismusforschung sehr stark geführt. Die Buddhisten meinen, wenn Meditation aus diesem Kontext losgelöst wird, wenn moralische und ethische Normen vernachlässigt werden, kann Meditation zu ungünstigen Ergebnissen führen. Sieht man es aber pragmatisch und berücksichtigt, dass man mit Meditation weniger Angst hat, besser mit Schmerzen umgehen kann oder weniger depressiv ist, dann spricht nichts dagegen, sie in dieser Weise zu nutzen. Nur ist das nicht die traditionelle Weise. Traditionalisten verweisen darauf, dass das Potenzial von Meditation so nicht umfassend genutzt wird.

Also war Heilung nicht das zentrale Anliegen?

Die Gurus nahmen nur Schüler, die eher keine psychischen Probleme hatten. Dagegen ist es bei uns eher so, dass viele Menschen meditieren, weil sie Probleme haben.

Was sagt die Wissenschaft dazu?

Professor Peter Sedlmaier in Chemnitz Quelle: Roland Herold

Es gibt tausende Studien zum Thema. Viele haben wir zusammengefasst.

Und?

Die Effekte für Leute, die nicht psychisch beeinträchtigt sind, scheinen größer zu sein, als jene für erkrankte Patienten. Das ist ganz plausibel: Wenn man depressiv ist oder Ängste hat, dann ist es auch schwieriger, diese Techniken zu erlernen. Das spricht aber nicht gegen eine Anwendung, bei Menschen, die erkrankt sind.

Wann wirkt Meditation?

Das ist nichts, was sehr schnell geht. Neuere Studien zeigen, dass kurze Zeiträume bis drei Wochen wenig bringen. Wir haben zwar einen größeren Effekt am Anfang registriert, aber dann geht es nach unten und steigt erst bei vier Wochen wieder an. Das deutet eher auf Placeboeffekte beim Start hin. Die Automatisierung der Techniken dauert einfach eine Weile.

Kann man Meditation allein erlernen oder braucht man immer einen Coach?

Im Prinzip kann man es allein erlernen, aber das ist ungünstig, mitunter sogar gefährlich.

Wie das?

Es gibt viele Praktiken, und manche sind sehr komplex. Wenn man allein lernt, merkt man nicht, wenn etwas nicht funktioniert oder dass man etwas tut, das einem schaden kann.

Wer ist da besonders gefährdet?

Personen, die zu Schizophrenie oder zum Borderline-Syndrom neigen beispielsweise.

Fällt Ihnen da ein Fall ein?

Einer meiner Kollegen hat so etwas miterlebt. Eine deutsche Lehrerin mit Burnout hat sich in Thailand für eine Auszeit in ein Kloster zurückgezogen. Doch sie merkte, dass es immer schlimmer wurde und sie am Ende nicht mehr richtig denken konnte. In Deutschland verfiel sie dann in eine Art Starre, fiel in ein Schweigen und musste schließlich ins Krankenhaus. Mein Kollege kannte einen Kanadier, der selbst 20 Jahre Mönch in Burma war. Der sprach dann eine Stunde mit ihr, weil er das Denksystem kannte. Danach wurde es besser. Sie glaubte nämlich, dass der Mönch, der in Thailand ihr Lehrer war, mit ihr in telepathischem Kontakt steht und sie instruiert.

Ist es sinnvoller, in Europa meditieren zu erlernen?

Es ist einfacher und sicherer. Es gibt in Deutschland viele Klöster, die Meditationskurse anbieten. Ein Problem für junge Leute könnte sein, dass diese Kurse nicht ganz billig sind. In traditionellen buddhistischen Klöstern in Asien muss man nicht bezahlen. Da reicht eine Spende. Mittlerweile gibt es aber fast in jeder größeren deutschen Stadt auch Meditationszentren.

Worauf muss denn jemand achten, der in Deutschland so einen Kurs besuchen will?

Ein Maßstab ist, ob der Meditationslehrer in einer Tradition steht. In den traditionellen Ländern wird die Lehrerlaubnis quasi immer weitergegeben. Jemand muss jahrelang Schüler sein, bevor er selbst lehren darf.

Häufig wird in Deutschland Achtsamkeitsmeditation zur Stressreduzierung angeboten.

Ja, da geht es meist um Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Stressreduktion auf Basis der Achtsamkeit, die der US-amerikanische Arzt Jon Kabat-Zinn entwickelt hat, der selbst viele Jahre in Südostasien war. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Elementen ohne religiösen Bezug. Das hat es im Westen so attraktiv gemacht. In den USA und auch in Deutschland wird es in verschiedenen Kliniken eingesetzt. Für den Einstieg in Meditation ist es nicht schlecht.

Was sagen denn die Krankenkassen dazu?

Das weiß ich nicht. In den Vereinigten Staaten gibt es aber bereits eine Diskussion darüber, ob Meditation als Psychotherapieersatz eingesetzt werden soll. Mittlerweile ist zumindest klar, dass Meditation eine Psychotherapie unterstützen kann. Ersetzen kann eine Meditation sie jedoch nicht. In den neuen Verhaltenstherapieformen sind ja auch schon Aspekte von Meditation drin.

Die Übergänge zum Gebet sind fließend?

Wenn man so will. Auch beim Rosenkranzgebet werden Sätze wiederholt, wie bei der Mantra-Meditation. Und es kann durchaus gleiche Wirkungen haben wie Techniken der Meditation.

Wie geht denn die TU Chemnitz damit um?

Uns interessiert vor allem, wie man sich die Wirkungen von Meditation erklären kann. Ich setze sie nicht ein, um die Leistungen der Studenten zu verbessern. (Lacht)

Wie weit sind Sie bei der Erklärung?

Begonnen habe ich mit alten Schriften in Indien. Dort werde ich demnächst wieder hinfahren, um mit Kollegen weiter daran zu arbeiten. Die Theorien sind ja oft über 2000 Jahre alt, als man verschiedene Dinge aus der Psychologie oder den Neurowissenschaften nicht wusste. Die östlichen, aber auch die westlichen Erklärungsansätze haben zumindest einen gemeinsamen Mechanismus, der nur unterschiedliche Namen trägt: De-Automatisierung, Metabewusstsein.

Was ist damit gemeint?

Dass wir uns die Assoziationen, die wir lernen, bewusst machen. Wenn wir streiten, bedeutet das Stress für uns. Wenn wir uns stoßen, Schmerz. Wir lernen vieles automatisch. Das führt dazu, dass bei bestimmten Gedanken oder Wahrnehmungen automatisch bestimmte Gefühle erzeugt werden. Diese Art des Lernens nimmt den größten Teil an unserem Lernen ein. Meditation kann dazu führen, diese Assoziationen wieder zu verlernen.

Klingt kompliziert.

Das Achtsamkeitstraining bedeutet, sich seiner eigenen emotionalen und kognitiven Prozesse bewusst zu werden. Dass man eher merkt, was mit einem passiert. Wenn sich ein Gedanke mit einer Emotion verbindet, kann man das erkennen. Training kann nun dazu führen, dass man diese automatischen Verbindungen wieder verlernt. Dann ist man weniger anfällig für starke Emotionen wie Wut, Ärger oder auch Gier und kann sein Leben letztendlich selbst besser gestalten. Die Experten in Indien sagen: Der freie Wille ist nicht immer im selben Ausmaß da, aber man kann ihn durch Meditation stärken.

Was ist Ihr nächstes Forschungsvorhaben?

Mit meinem Kollegen Ulrich Ott von der Justus-Liebig-Universität Gießen will ich die Sache mal von „unten“ angehen. Wir haben nämlich immer noch keine wirklich gut ausgearbeitete Theorie zur Meditation. Möglicherweise braucht man sogar mehrere, wegen der Vielfalt der Meditationstechniken. Meist werden sie kombiniert wie bei der Zen- oder bei der transzendentalen Meditation. Jetzt wollen wir probieren, wie diese Techniken isoliert wirken. Da scheint es schon ein paar Dutzend zu geben. Beispielsweise unterschiedliche Techniken, die sich mit der Atmung befassen. Macht es einen Unterschied, ob ich mich auf die Luft in meiner Nase konzentriere oder ob ich innerlich ein Mantra wiederhole? Wo wirkt eine Technik besonders stark, wo wirkt sie nicht?

Sedlmeier, Peter: Die Kraft der Meditation: Was die Wissenschaft darüber weiß. Rowohlt Taschenbuch Verlag. 272 Seiten. 16,99 Euro.