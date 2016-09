Limbach-Oberfrohna. Der 25. Tag der Sachsen ist in vollem Gange. Zu der Jubiläumsausgabe in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau), bei der sich mehr als 400 Vereine, Initiativen und Gruppen auf zahlreichen Bühnen und Themenmeilen präsentieren, werden über das Wochenende rund 250.000 Besucher erwartet.

Im zurückliegenden Vierteljahrhundert habe das Fest in allen Regionen des Freistaates Station gemacht „und uns deren Schönheiten und besonderen Leistungen generationenübergreifend nahegebracht“, sagte Rößler. Dabei habe immer der Grundgedanke im Vordergrund gestanden, „ein Fest von Sachsen für Sachsen zu sein, das vom ehrenamtlichen Engagement der Bürger für Bürger seine ungebrochene Vitalität erhält“.

Der Landtagspräsident kündigte den Besuchern zahlreiche Höhepunkte an. „Unter anderem erwarten uns der Weltrekordversuch im „Mensch-ärgere-dich-nicht“ und ein Rolli-Basketball-Turnier, an dem sich behinderte und nicht behinderte Menschen beteiligen.“ Dazu komme der Festumzug am Sonntag mit über 3700 Teilnehmern. Mehr als 800 Freiwillige sicherten das Fest. „So viel wie noch nie“, betonte Rößler.

Er dankte allen aktiv Beteiligten und der Stadt Limbach-Oberfrohna. Die frühere Textilarbeiterstadt will sich unter dem Motto „Limbach-Oberfrohna wirkt“ als moderne Große Kreisstadt präsentieren.

2017 kommt der „Tag der Sachsen nach Görlitz, Torgau wird den Tag der Sachsen 2018 ausrichten. Das gab die Projektleitung am Samstag in Limbach-Oberfrohna bekannt. Die Elbestadt ist damit zum zweiten Mal Gastgeber des größten sächsischen Volksfestes. Die rund 20 000 Einwohner zählende Stadt hatte das Fest bereits im Jahr 1996 veranstaltet.

