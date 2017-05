Leipzig . Der Morgen nach Männertag: Als wäre der wummernde Schädel nicht Strafe genug, gerät man in eine Verkehrskontrolle. Kein Problem, nach acht Stunden Schlaf ist der Rausch längst ausgeschlafen. Oder? Dem Verkehrspsychologen Don DeVol vom TÜV Thüringen zufolge nicht unbedingt: Gerade nach Tagen wie Himmelfahrt werde das Thema Restalkohol unterschätzt. „Ein gesunder, durchschnittlich schwerer Mann baut pro Stunde etwa 0,1 bis 0,15 Promille Alkohol ab, bei Frauen liegt der Alkoholabbau etwas unter diesem Wert“, erklärt DeVol.

Sonnige 20 Grad bis in die Abendstunden sind für Donnerstag vorhergesagt – ideales Wanderwetter. Wer dabei ausgiebig trinkt, ist am nächsten Morgen jedoch häufig noch nicht fahrtüchtig. Diejenigen, die am Freitag Auto fahren, sollten am Männertag auf ihren Alkoholkonsum achten. Bei einem Wert von über 0,5 Promille ist die Fahrerlaubnis dem TÜV Thüringen zufolge für mindestens einen Monat weg, bei auffälliger Fahrweise oder Unfallbeteiligung sogar schon ab 0,3 Promille. Dazu kommen Bußgelder und zwei Punkte für Ersttäter.

Wer sich nun dazu entschließt, mit dem Trinken kürzer zu treten, kann sich schon einmal im Mischen alkoholfreier Cocktails üben. Der Arbeitskreis Suchtprävention der Stadt Leipzig lädt am 17. Juni zu „Shake Star – Wettbewerb für alkoholfreie Cocktails“ ein. Zu gewinnen gibt es eine Schulung bei einem Profibarkeeper und Team-Events – eine Alternative zu Touren mit dem Bollerwagen.

lis