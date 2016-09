Bitterfeld-Wolfen. Die Feuerwehr ist zu einem Waldbrand bei Bitterfeld-Wolfen ausgerückt. Am Samstagmittag standen im Ortsteil Reuden etwa 100 Hektar Wald und Ödland in Flammen, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau sagte. Mehr als 100 Feuerwehrleute rückten in einem Großeinsatz mit 25 Fahrzeugen aus, um das Feuer einzudämmen. Die Kräfte löschten mehrere Stunden und brachten die Flammen in dem großen Gebiet am Nachmittag schließlich unter Kontrolle, wie eine Sprecherin der Rettungsleitstelle sagte.

Verletzt wurde niemand. Das spätsommerliche und trockene Wetter sorgt in vielen Teilen Sachsen-Anhalts derzeit für hohe Waldbrandgefahr. Im Kreis Anhalt-Bitterfeld gilt etwa die zweithöchste Warnstufe. In der Region Wittenberg wurde sogar die höchste Stufe 5 ausgerufen.

LVZ