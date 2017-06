Packebusch. Beim Brand eines Wohnhauses in Packebusch (Altmarkkreis Salzwedel) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, die Familie war nicht zu Hause, wie die Polizei am Sonntag in Salzwedel mitteilte. Als die Feuerwehr war am späten Samstagabend eintraf, stand demnach das Einfamilienhaus schon zur Hälfte in Flammen.

80 Kameraden konnten eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

LVZ