Leipzig. Unbekannte haben in Leipzig eine Sattelzugmaschine im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen. Der 34-jährige Fahrer hatte das Fahrzeug am Montag in einem Gewerbegebiet in Borsdorf abgestellt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Als er am Dienstag zu dem Abstellplatz zurückkehrte, war die Zugmaschine verschwunden. Persönliche Sachen des Fahrers und andere Gegenstände hatten die Diebe aus der Fahrerkabine geworfen. Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder telefonisch unter (0341) 30 30 100 zu melden.

LVZ