Brandis. In einem Steinbruch bei Brandis im Muldental wurde am Mittwochmorgen die Leiche eines 13-jährigen Mädchens entdeckt. Nach der vermissten Schülerin aus dem Ort wurde seit Dienstag mit einer Hundestaffel und einem Hubschrauber gesucht, zudem wurden Freunde und Schulkameraden befragt. Den Angaben der Polizei zufolge, hatte die Jugendliche am Abend gegen 18 Uhr das Elternhaus verlassen. Als sie gegen 21 Uhr nicht zurück war, informierten die Eltern die Polizei und meldeten ihre Tochter als vermisst.

In den Morgenstunden des Mittwochs fand ein Passant das Mädchen nahe der Kletterwand in dem bei Sportlern bekannten Steinbruch, der am Ende der Bergstraße in einem Waldstück liegt. Die Polizei sperrte am Vormittag das Gelände mit einer Hundertschaft ab, um Spuren zu sichern. Die Hintergründe des Todesfalls sind noch unklar. Nach Angaben der Ermittler gebe es aber gegenwärtig keine konkreten Anhaltspunkte, dass ein Verbrechen vorliege, so Polizeisprecher Andreas Loepki.

Am Nachmittag wurden die kriminaltechnischen Untersuchungen abgeschlossen. Die Spurenlage deute darauf hin, dass das Mädchen wohl durch einen Sturz lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem Unglück von einem Suizid aus.

