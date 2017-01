Brandis. In einem Steinbruch nahe Brandis im Muldental wurde am Mittwochmorgen die Leiche eines 13-jährigen Mädchens entdeckt. Nach der vermissten Schülerin hatten Polizei und Rettungskräfte seit dem Dienstagabend gesucht. Am Vormittag traf die Bereitschaftspolizei am abgesperrten Unglücksort ein, um Spuren zu sichern. Die Hintergründe des Todesfalls sind derzeit noch unklar. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich um eine Straftat handeln könnte.

Von fsw/bw