14-Jährige in Döbeln vermisst

Döbeln. Ein 14-jähriges Mädchen wurde am Donnerstag in Döbeln vermisst. Der Polizei wurde ihr Verschwinden am Vormittag 9.45 Uhr mitgeteilt. Die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz suchten daraufhin nach dem Teenager.

Am Vormittag fiel die verstärkte Polizeipräsenz in der Innenstadt und am Döbelner Marktplatz vorm Rathaus auf. Nach Informationen der Döbelner Allgemeinen Zeitung hatte das Mädchen zusammen mit seiner Mutter vor dem Einwohnermeldeamt im Wartebereich gesessen. Mit dem Hinweis, es wolle zur Toilette, entfernte es sich und kam dann nicht wieder. Daraufhin verständigte die Mutter die Polizei.

Auf Fabrikgelände aufgegriffen

Für die Suche wurden unter anderem Hunde eingesetzt, wie in der Döbelner Innenstadt ebenfalls zu beobachten war. Aufgegriffen wurde das Mädchen dann in Niederstriegis. Die 14-Jährige hielt sich dort auf einem alten Fabrikgelände auf. Am Nachmittag gegen 14.45 Uhr wurde sie dort entdeckt.

Die Polizei geht davon aus, dass sich das Mädchen aus freien Stücken von ihrer Mutter entfernte und sich auf dem Fabrikgelände verbergen wollte. Anzeichen dafür, dass eine weitere beteiligte Person sie dazu veranlasst oder gar gezwungen haben könnte, gebe es laut Polizeiangaben offenbar nicht. Zu den näheren Umständen, warum sich das Mädchen zu diesem Schritt entschieden haben könnte, macht die Polizei keine Angaben.

