Markranstädt. Nachdem eine 16-Jährige am Montagmorgen in Markranstädt aus einem Bus der Linie 65 ausgestiegen war, überquerte das Mädchen vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten hinter dem noch stehenden Bus die Straße. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie dabei von dem Wagen eines 21-Jährigen erfasst und schwer verletzt.

Der Autofahrer und eine 14-jährige Zeugin leisteten erste Hilfe, das Unfallopfer musste anschließend in stationäre Behandlung. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

