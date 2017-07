Delitzsch. Ein 17-jähriger Afghane ist am Sonntag gegen 4.50 Uhr am Unteren Bahnhof in Delitzsch geschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nächtigte der junge Mann auf einer Bank. Plötzlich kam eine ihm unbekannte Person auf ihn zu, schlug ihn in das Gesicht und forderte die Herausgabe seines Handys und der Geldbörse. Aus Angst vor weiteren Schlägen übergab er beides.

Der Geschädigte erlitt Hämatome, begab sich zu Fuß in seine Unterkunft nach Reibitz. Erst dort wurde die Polizei informiert. „Die Kooperation des 17-Jährigen mit den Beamten ließ aber zu wünschen übrig“, teilte die PD Leipzig mit. Eine Personenbeschreibung konnte er nicht angeben. Seine Verletzungen wollte er nicht behandeln lassen.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben machen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 034202 66100 zu melden.

Von LVZ