Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall in Krostitz, nördlich von Leipzig, wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Auf der Dübener Straße war eine 54-jährige Fahrerin am Montagmittag mit ihrem Auto in Richtung Norden unterwegs. Hinter ihr setzte der 17-jährige Zweiradfahrer zum Überholen an, als die Frau nach links in eine Grundstückszufahrt einbog. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Auto habe das Motorrad seitlich touchiert. Daraufhin stürzte der 17-Jährige schwer und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von lyn