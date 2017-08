18 Tage altes Baby in Auto eingeschlossen

Werdau . Ein 18 Tage altes Baby ist in Westsachsen versehentlich in einem Auto eingeschlossen worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, war die Mutter in Werdau bei Zwickau aus dem Auto ausgestiegen, während Fahrzeugschlüssel und Kind noch im Wagen waren. Dabei hatte sich das Auto verriegelt. Die 41-Jährige rief die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten durch ein leicht geöffnetes Fenster an den Schlüssel im Wagen gelangen und Mutter und Kind wieder vereinen. Der kleine Junge hatte von der Aufregung um ihn allerdings wenig mitbekommen: Er hatte den Feuerwehreinsatz friedlich verschlafen.

LVZ