Borsdorf. Ein 19-Jähriger ist am Mittwochabend am Bahnhof in Borsdorf (Landkreis Leipzig) von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der junge Mann gegen 23.50 Uhr den Weg über die Gleise abkürzen und übersah dabei die herannahende Regionalbahn, die in Richtung Grimma fuhr.

Nach Polizeiangaben war der Mann betrunken. Zusammen mit einem Freund soll er versucht haben, von der Althener Straße aus die Gleise zu überqueren, um den Zugang zum Bahnsteig 3 des Bahnhofs zu erreichen. Sein Freund kam mit einem Schrecken davon. Er musste psychologisch betreut werden.

nöß/FSW