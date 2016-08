Leipzig/Chemnitz. Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Linienbus sind in Chemnitz 21 Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Betroffen sind die beiden 41 und 42 Jahre alten Fahrer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 19 Insassen des Busses wurden leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren am Mittwochvormittag an der Kreuzung Hainstraße/Gellertstraße zusammengeprallt. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen, die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Sachschaden an dem Omnibus wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Scheiben zersplitterten, eine Seite wurde nahezu komplett zerstört. Bei dem Zusammenstoß wurde auch der entgegenkommende Lastwagen schwer beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

LVZ