Magdeburg. Früher wurde dort Recht gesprochen, heute wird es gebrochen: Im ehemaligen Magdeburger Amtsgericht hat die Polizei eine Cannabis-Plantage entdeckt. Im Keller fanden die Beamten am Dienstag etwa 2400 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie technisches Zubehör, wie die Polizei am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Zwei Männer im Alter von 29 und 55 Jahren aus Schönebeck wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen fanden die Beamten eine Feinwaage, Bargeld sowie Schreckschusswaffen, Elektroschocker und Springmesser. Die Beschuldigten sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Sicherheitsbehörden nutzen das ehemalige Gerichtsgebäude immer wieder für Übungen. Zuletzt war die Bereitschaftspolizei zu Ausbildungszwecken in dem Objekt und hatte die Cannabis-Pflanzen entdeckt.

