Leipzig. Nach dem gewaltsamen Tod einer 25 Jahre alten Afghanin in einer Asylunterkunft in Hoyerswerda ist der nach Ungarn geflüchtete, tatverdächtige Ehemann zurück in Sachsen. Der 32-Jährige sei in der vergangenen Woche ausgeliefert und in eine Haftanstalt gebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Görlitz am Mittwoch mit. Er war mit den vier Kindern im Alter von drei, fünf, sieben und neun Jahren an der ungarisch-serbischen Grenze aufgegriffen worden. Die «Lausitzer Rundschau» hatte zuvor berichtet.

Die Frau war Ende August von Mitarbeitern der Asylunterkunft in ihrem Zimmer tot aufgefunden worden. Zunächst hatte es geheißen, dass es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe. Erst die Obduktion hatte ergeben, dass die Frau erstickt wurde. Daraufhin wurde gegen den Mann Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen.

