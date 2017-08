26-Jähriger nach angedrohter Kindstötung in U-Haft

Dresden - . Nach einem Beziehungsdrama in Heidenau (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) befindet sich ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann war nach Polizeiangaben am Sonntag im Streit mit der 38 Jahre alten Mutter seines Sohnes in deren Wohnung durch ein Fenster aufs Dach des Hauses geklettert und hatte gedroht, sich zusammen mit dem acht Monate alten Kind hinabzustürzen. Nachbarn alarmierten die Polizei, die den Mann schließlich überwältigte und das Kind in Sicherheit brachte.

Wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Bedrohung sei Haftbefehl gegen den 26-Jährigen ergangen, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mit. Auch werde weiter wegen versuchten Totschlags am Kind ermittelt. Allerdings gebe es erhebliche Zweifel, dass der Mann das Kind wirklich töten wollte, sagte der Sprecher.

Von LVZ