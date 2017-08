29-jähriger Motorradfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Markkleeberg. Am Dienstagabend gegen 18 Uhr ist ein 29-Jähriger auf einer Kreuzung von seinem Motorrad gefallen. Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann auf der Seenallee in Markkleeberg an der Kreuzung Städtelner Straße bei Grün von der Linksabbiegerspur geradeaus über die Kreuzung, so die Polizei am Mittwoch. Der Motorradfahrer fiel von seiner Maschine und stieß mit einem gegenüberstehenden Auto zusammen. Der 29-Jährige verletze sich bei seinem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 3000 Euro. Das Motorrad wurde sichergestellt.

