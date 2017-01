Wilsdruff/Dresden - . Einen Schaden von nach ersten Schätzungen etwa 300.000 Euro hat der Brand eines Einfamilienhauses in Wilsdruff (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) nahe Dresden verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei in Dresden am Sonntag mit.

Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache am Samstagabend im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Kurz zuvor sei ein Dauerbrandofen angeheizt worden, hieß es.

Von LVZ