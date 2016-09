Leipzig/Bautzen. In Bautzen blieb es auch in der Nacht zum Freitag nicht ruhig. Etwa 300 bis 350 Personen – teilweise aus dem rechten Spektrum – sammelten sich am Abend auf dem Kornmarkt der Stadt. Auf diesem sollte um 20 Uhr eine Demonstration gegen Homophobie stattfinden. Nach Polizeiangaben erreichten deren Teilnehmer jedoch erst gegen 21.30 Uhr den Platz ein. „Als der politische Gegner eintraf, wurde es dann laut“, erklärte Polizeisprecher Thomas Knaup am Abend gegenüber LVZ.de. Die Kundgebung gegen Homophobie wurde dann vor das Stadtmuseum verlegt. Vor diesem versammelten sich etwa 25 Mann. Andere Quellen sprechen von 50 Teilnehmern.

Die Stimmung wurde als aufgeladen und aggressiv beschrieben. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen. In den sozialen Netzwerken hieß es, wiederholt hätten Einzelpersonen und Gruppen von Rechten versucht, die Polizeiabsperrung zu überwinden und zur Gegendemo vorzudringen. Ein Fotograf wurde aus dem rechten Lager heraus angegriffen. Die Polizei bestätigt den Vorfall. Es soll eine Festnahme gegeben haben, eine Bestätigung steht noch aus.

Eine die Demonstration von „Widerstand Bischofswerda“, die von einer Privatperson aus dem mutmaßlich rechten Spektrum angemeldet wurde, fand nicht statt. Nur zwei Teilnehmer fanden sich dazu auf dem Holzmarkt ein.

joka