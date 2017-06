Dresden. Weil er einer Kundenbetreuerin der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Dresden den nackten Hintern entgegenstreckte, wurde ein aggressiver Mecklenburger am Mittwochnachmittag von der Bundespolizei abgeholt. Der 38-Jährige hatte die Schaffnerin gegen 15 Uhr bei Halt des Eurocitys 175 von Berlin über Dresden nach Prag angesprochen. Offenbar passte ihm ihre Antwort auf seine Frage nicht, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Jedenfalls ließ er nach Wiedereinstieg in den Zug die Hüllen fallen und präsentierte der Kundenberaterin seinen blanken Hintern, auf dem zu allem Überfluss noch ein Mittelfinger tätowiert ist.

Daraufhin schloss die Zugbegleiterin den 38-Jährigen von der Weiterfahrt aus. Die in der Zwischenzeit herbeigerufenen Bundespolizisten erlebten einen äußerst aggressiven Mann, der das Zugpersonal und die Beamten mit nicht druckreifen Wörtern beleidigte. Auf der Wache gab der 38-Jährige zunächst eine falsche Identität an, was die Bundespolizisten aufklären konnten. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem in einem Schuh versteckte Betäubungsmittel. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und falscher Namensangabe ein.

Von uh