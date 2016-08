Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten der PKW gegen 1.40 Uhr in der Dahlener Bahnhofstraße auf, da dieser in der Straßenmitte fuhr und anschließend den Streifenwagen überholte. Die Polizisten schalteten das Blaulicht an und verfolgten das Auto bis in die Baustelle hinein. Vor Ort bremste eine Verkehrsinsel die Fahrt. Der Unterboden des Wagens war beschädigt, der PKW aber noch fahrbereit.

Wie sich herausstellte, hatten beide Fahrzeuginsassen getrunken. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,04 Promille. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und das Überfahren der roten Ampel verantworten.

joka