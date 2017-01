Oschatz. Wie die Polizei mitteilte ist eine 42-Jährige am Montagvormittag aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild und einen Baum geprallt. Die Fahrerin war von Calbitz in Richtung Oschatz unterwegs und verlor nach dem Ortsausgang in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Die Fahrerin wurde durch den Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. An Auto, Schild und Baum entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro.

nqq