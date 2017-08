43-Jähriger schießt auf Polizeibeamte in Meißen und flüchtet

Meißen. In Meißen hat ein per Haftbefehl gesuchter Mann auf der Flucht auf die Polizei geschossen und konnte entkommen. Wie die Beamten am Abend mitteilten, dauerte die Suche nach dem 43-Jährigen gegen 21 Uhr noch an. Zuvor war der Mann in ein ehemaliges Möbelhaus geflüchtet. Spezialkräfte des LKA umstellten das Gebäude, konnten den Mann aber nicht finden.

Der Einsatz hatte am Morgen gegen 7.15 Uhr begonnen, als Beamte des Polizeireviers Meißen den per Haftbefehl gesuchten Mann aus Radebeul auf einem Parkplatz entdeckten. Nachdem die Beamten ihn wieder aus den Augen verloren hatten, entdeckten Polizisten eines weiteren Streifenwagens der 43-Jährigen am Vormittag erneut. Doch der Mann flüchtete Richtung Nossen und rammte dabei ein Polizeifahrzeug. Gleichzeitig feuerte er laut Polizei mit einer Waffe auf die Beamten. Ein Polizist erwiderte den Beschuss und traf den Wagen des 43-Jährigen.

Der Gesuchte fuhr mit seinem Auto noch einige hundert Meter weiter und flüchtete dann in das Möbelhaus an der Taubenheimer Straße. Auch die Spezialkräfte des LKA und ein eingesetzter Polizeihubschrauber konnten den Mann bis zum Abend nicht ausfindig machen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft dabei auch den Schusswaffengebrauch des Beamten.

luc