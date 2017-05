Markleeberg. Gemeinsam mit ihrem Sohn war eine 48-Jährige am Samstagmittag auf einem Tauchgang am Cospudener See, als andere Taucher die Frau an der Wasseroberfläche treibend entdeckten. Wie die Polizei angab, wurde sie an Land gebracht und sofort erfolgreich reanimiert, verstarb jedoch später im Krankenhaus.

Die 48-Jährige war ausgebildete Taucherin, hatte aber laut Polizei noch wenig Erfahrung. Eine Obduktion und die Untersuchung der Taucherausrüstung sollen nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

nqq