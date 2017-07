Wagen tauchte in Bayern wieder auf

Zwei Männer haben einen 55-Jährigen aus Neukieritzsch erpresst und ihm sein Auto abgenommen. Der Streit entzündete sich an der 25-jährigen Geliebten des Mannes. Die Täter gaben an, sie wären die Brüder der Frau. Am Ende war nicht nur das Auto, sondern auch die Geliebte weg.