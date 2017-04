Altenburg. Ein merkwürdiger Todesfall in Altenburg beschäftigt die Polizei seit Donnerstagabend. Gegen 21.15 Uhr fand sie eine 57-jährige Frau, die leblos auf der Wiese neben dem Eingang zu einem Mehrfamilienhaus An der Glashütte lag. Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte blieben erfolglos. Weitere Details könne die Polizei derzeit nicht veröffentlicht, hieß es. Die Ermittlungen zur leblosen Frau dauerten weiterhin an. Wenige Stunden später hieß es, dass keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden können.

Von bw